Publiziert am 05.01.2026

Mit dem Claim «Die Zukunft wird aus Träumen gemacht» bewirbt Axa ihre Vorsorgeprodukte. Kern der neuen Kampagne ist ein Video. Darin sieht man ein Mädchen, das davon träumt, einmal Astronautin, Kapitänin, Chefköchin oder Fotografin zu werden.





Die Kampagne läuft auf Plakaten, im Fernsehen und Connected TV, in Printmedien, auf Social Media und Online-Plattformen. Das Motiv der Astronautin auf dem Mars wird durchgängig verwendet. Die verantwortlichen Agenturen für die Kampagne sind Publicis Conseil und Publicis Zürich, sowie Prodigious Zürich für die Kreation.

Fokus auf unterschiedliche Familienformen

Ergänzend zur Hauptkampagne hat Axa eine Videoreihe produziert, die sich an Patchwork-Familien, Einelternhaushalte und Familien im Konkubinat richtet. Drei Familien berichten über ihre finanzielle Situation und ihre Vorsorgeplanung.

«Mit den Videos wollen wir ihre Lebensrealitäten in den Fokus rücken und aufzeigen, dass es gerade auch bei geringeren finanziellen Möglichkeiten entscheidend ist, sich mit der eigenen Vorsorgesituation auseinanderzusetzen», wird Antonia Lepore, Marketingleiterin der AXA Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Axa gibt an, Vorsorgelösungen für verschiedene Budgets anzubieten. (pd/nil)