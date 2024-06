Publiziert am 11.06.2024

Die Agentur Inhalt und Form hat für den Versicherer eine Kampagne kreiert, die Baloise in den Bereichen Versicherung und Vorsorge auf emotionale und humorvolle Weise als zuverlässige Partnerin für Frauen in Familien positioniert. Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

Unter der Leitidee «Wir haben deine Vorsorge im Blick» werden Frauen dargestellt, die in ihrem Familienalltag vollen Einsatz zeigen. Die Baloise stehe ihnen dabei als kompetente Unterstützung zur Seite und unterstütze sie mit hilfreichen Informationen sowie Anlagetipps, heisst es weiter.

Die Kampagne wurde über den gesamten Monat Mai auf Social Media ausgespielt und war als OOH in der Deutschschweiz zu sehen. (pd/nil)