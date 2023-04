Zusammen mit Helmi Sigg und der Thalwiler Studentin Vanessa Romero hat die Bank Thalwil über Monate eine dreiteilige Werbekampagne lanciert, die den neuen Hauptsitz der Regionalbank bewirbt, wie es in einer Mitteilung heisst. Umgesetzt wurde das Projekt von der Kommunikations- und Marketingagentur AQA aus Thalwil.



In der ersten Kampagnenwelle im März prangten Fragen wie «Häsch mer no en Stutz?» oder «Wieviel Thalwil muss es sein?» auf dunklen Plakaten, die nur die Umrisse eines älteren Mannes oder einer jungen Frau zeigten. Im April wurden die Plakate gemäss Mitteilung mit stärkeren Statements ausgetauscht. «Thalwil Forever!» oder «Alt und sexy!» wurde rege auf Social-Media-Plattformen diskutiert. Am Dienstag hat dann die Bank Thalwil die Kampagne aufgelöst, welche die Eröffnungstage des neuen Hauptsitzes am 11. bis 13. Mai kommuniziert.

«Die Idee war es, mittels einer klassischen Teaser-Kampagne während Monaten Neugierde zu wecken, die Bevölkerung zu mobilisieren und so unsere relevanten Themen sowie später die Bank Thalwil ins Gespräch zu bringen», so Beat Ruch, Leiter Kommunikation und Mitglied erweiterte Geschäftsleitung Bank Thalwil.

Mit Helmi Sigg fand Ruch die ideale Besetzung für die geplante Marketing-Aktion, heisst es weiter. Der gebürtige Thalwiler schaut auf eine Karriere als Künstler, Komiker, Radiomacher, Autor und Schauspieler zurück. Ausserdem veröffentlicht Sigg im Zusammenhang mit der Eröffnung des Neubaus der Bank Thalwil sein neuestes Buch «Thalwiler Geldgeschichten», welches er zusammen mit der angehenden Sprach- und Literaturwissenschaftlerin Vanessa Romero geschrieben hat. Vanessa Romero, die seit 14 Jahren in Thalwil lebt, stellte sich ebenfalls als Gesicht für die Kampagne zur Verfügung.

Verantwortlich bei Bank Thalwil: Beat Ruch (Kommunikationsleiter, Visual- & Textkonzept); verantwortlich bei AQA: Urs Benz (Design & Grafik), Jannik Marti (Bildbearbeitung), Nadja Kümin (UX Design); Barbara Sigg (Fotografie), Juan Manuel Fernandenz (Advendo: Mediaplanning), Helmi Sigg (Cast), Vanessa Romero (Cast). (pd/yk)