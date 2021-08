Sechs Niederlassungen der Raiffeisen Schweiz werden neu zu selbstständigen Genossenschaften. Wer jetzt Anteilscheine kauft, dadurch als Genossenschaftsmitglied aktiv die Geschäfte der Bank mitbestimmen kann und am Erfolg beteiligt ist, darf zurecht von sich behaupten, Banker zu sein. Wenn auch nur im Nebenjob: Ob Fischer, Ärztin, Musiker, Brauerin, Förster oder Feuerwehrfrau – alle können Anteilscheine zeichnen und Bankerin werden. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Kampagne von MRB Metzger Rottmann Bürge dramatisiert genau das und portraitiert in sechs Regionalkampagnen sechzehn von vielen neuen Bankbesitzerinnen, die in enger Zusammenarbeit mit den regionalen Niederlassungen für die Kampagne gefunden wurden und somit auch wirklich lokal verankert sind.

Um in jeder der sechs Regionen rasch neue Mitglieder und Genossenschaftskapital zu akquirieren, setzt die Kampagne auf Mikromarketing mit starkem Lokalbezug. Drei der sechs Regionalkampagnen sind bereits on- und offline im Einsatz und bis zum persönlichen Kontakt in den Filialen sowie in Direct-Marketing-Massnahmen zu sehen. Ein TV-Spot fürs Lokalfernsehen komplettiert die regionalen Massnahmen.

Verantwortlich bei Raiffeisen Schweiz: Jürg Moosmann (Leiter Marketing Services und Branding), Dieter Graf (Leiter Marketing Services und Beratung) in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der sechs Niederlassungen; verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Christoph Bürge (Strategie), Celina Sprenger, Roman Steinacher (Beratung), Bettina Klossner, Cyrill Wirz (Kreation), Bruno Breitenmoser (Produktion); Fotografie: Cyrill Matter, Film: so&so GmbH, Martin Guggisberg. (pd/lol)