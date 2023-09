Im Kanton Bern haben Ferien immer Saison: Egal ob Winter, Sommer oder dazwischen – das nächste Erlebnis wartet bestimmt. Mit der Vielfalt an touristischen Akteuren und Angeboten steigt natürlich auch die Komplexität, diese alle unter einen kommunikativen Hut zu bringen. Dieser Aufgabe hat sich die Made in Bern AG verschrieben. Die Dachmarketingorganisation des Kantons Bern «fördert den selbstbewussten Auftritt und die destinationsübergreifende Bewerbung der vielfältigsten Tourismusregion in der Schweiz», heisst es in einer Mitteilung.

Mutz als Markengesicht

Eine neue Kampagne soll nun die vielseitigen Erlebnismöglichkeiten über die vier Jahreszeiten bekannt machen. Diese geht über die typischen Urlaubs- und Landschaftsbilder hinaus: Ab sofort hat die Ferienregion Bern ein plakatives Aushängeschild als unverkennbare Werbefigur zur Seite. Und wer könnte besser für den Kanton werben als das eigene Wappentier? So lässt Made in Bern kurzerhand einen sympathischen Bären in die Rolle des Markenbotschafters und ortskundigen Inspirations-Lieferanten schlüpfen.

Der Mutz tritt neu in Videospots sowie On- und Offline-Werbemitteln auf und unterhält auf den sozialen Medien. Die besondere Herausforderung in der Animation: Der computergenerierte Bär sollte lebensnah mit seiner Umgebung, Requisiten und Protagonisten interagieren. Dies ermöglichte eine dreistufige Technik: Vom Schauspieler im Sensorkostüm über die digitale Nachbildung bis zum detailreichen Finish in der Postproduktion für den realistischen Bären-Look.

Branding und Kampagne von Bold

Bereits vor zwei Jahren präsentierte die Dachorganisation ihr neues kommunikatives Kleid (persoenlich.com berichtete). Das prägnante Label «Made in Bern», Marken- und Werbeauftritt stammen von Bold. Die Berner Kommunikationsagentur zeichnet auch für Konzept und Umsetzung der neuen Kampagne verantwortlich. Die breit gefächerten Massnahmen der Kampagne sind ab September schweizweit im Einsatz.

Verantwortlich bei Made in Bern: Pascale Berclaz (Direktorin), Franziska Glutz (Marketing Manager); verantwortliche Agentur: Bold; verantwortlich bei Dynamic Frame: Simon Willows (Regie), Jan Mettler (Kamera), Luzius Fischer (Executive Producer), Theresa Berres (Producer & Post-Producer), Christian Mühlhauser (Drohne), Amanda Samantha Brooke (Props, Styling, H&M), Fabian Lüscher (SFX), Daniel Loepfe (Post-Supervisor), FABLEfx (Animation), Mark Aarons (Editor), Stereotyp (Sound Design), Steffan Perry (Colour Grading). (pd/cbe)