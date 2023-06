Mona und Mateo: Basler Zeitung wirbt mit lesenden Augen

FCB verfehlt den Meistertitel, künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt und ein talentierter 21-Jähriger organisiert ein Anime-Orchester: Diese und viele weitere Themen finden ihren Platz in der BaZ – und funktionieren als Ausgangspunkt für die diesjährige Kampagne, wie die verantwortliche Kreativgentur schreibt.

Mona und Mateo entwickelte die programmatisch ausgespielte Kampagne mit dem Claim «Basel liest BaZ». Sie soll mit verschiedenen aktuellen und relevanten Themen für mehr Abonnentinnen und Abonnenten sorgen.

Für Aufmerksamkeit und Wiedererkennung sorgen dabei die lesenden Augen und bunten Farben, die bereits in der Vorgängerkampagne erfolgreich eingesetzt wurden. Hinzu kommt eine Animation, die den Lesefluss der Betrachterinnen und Betrachter imitiert und dramaturgisch unterstützt. So sind lautstarke Werbemittel entstanden, welche die Inhalte der BaZ in den Fokus rücken und zum Abokauf anregen.

Die Kampagne ist seit dem 13. Juni 2023 auf Social Media, YouTube und als Display Ads im Einsatz.

Verantwortlich bei Tamedia: Katerina Wardakas und Olivier Goetschi. Verantwortlich für Konzept und Umsetzung bei MONA UND MATEO: Sheena Czorniczek, Hannah Mey, Luc Sohm, Joëlle Frutiger, Otis Horiuchi, Mona Fluri, Mateo Sacchetti. (pd/wid)