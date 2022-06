Rosarot: Bastian Baker rettet PET-Flaschen

Mit rund 45'000 Tonnen Flaschen pro Jahr ist PET die beliebteste Getränkeverpackung der Schweiz und dank Recycling einer der umweltfreundlichsten Rohstoffe, die es gibt. Als eines der ersten Länder der Welt hat die Schweiz daher den PET-Getränkeflaschen-Kreislauf geschlossen und stellt aus alten PET-Flaschen neue her. Und das schont die Umwelt: Durch den Recycling-Prozess konnten letztes Jahr 34 Millionen Liter Erdöl eingespart sowie 126'000 Tonnen Treibhausgase verhindert werden. Um die Schweizer Klimaziele zu erreichen, müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 aber weiter gesenkt werden. Ein wichtiger Schritt dafür wäre, die Verwertungsquote für PET-Flaschen zu erhöhen.

Rücklaufquote in der Schweiz nur bei 82 Prozent

Doch bei der Rücklaufquote für PET gibt es noch Luft nach oben: sie stagniert in der Schweiz seit Jahren um die 82 Prozent. Über 60'000 Sammelstellen für PET-Flaschen gibt es in der Schweiz, aber längst nicht jede PET-Flasche schafft’s hinein. Im Zuge der neuen Kampagne will deshalb der Verein PET-Recycling Schweiz, der sich um die Sammlung und das Recycling von PET kümmert, die Bevölkerung sensibilisieren, jede PET-Flasche richtig zu entsorgen. Denn von Recycling kann erst gesprochen werden, wenn PET gesammelt und als wiederaufbereitetes Recycling-PET (R-PET) zurück in den Kreislauf gelangt. Die Idee daher von Rosarot: Eine PET-Flasche kann nur weiterleben, wenn sie auch richtig entsorgt wird; sonst ist sie für immer verloren. Daraufhin entstand als Key Visual eine auferstandene PET-Flasche mit Flügeln, die jede Person erinnern soll, seiner leeren Flasche ein neues Leben zu schenken, wie es in einer Mitteilung heisst.

R-PET als Schweizer Rohstoff für eine nachhaltigere Zukunft

Wie diese «Wiedergeburt» bzw. der Recycling-Prozess nun wirklich funktioniert, zeigt nun die von Rosarot in Zusammenarbeit mit dem Motion Designer Stefan Hüsser entwickelte Landingpage. Bisher einmalig in der Recycling-Branche wird auf pet.ch der PET-Kreislauf auf einem Blick wunderschön als Animation dargestellt und seine fünf Schritte in eine digitale und zeitgemässe Form transformiert. Anhand verschiedener Gamification-Ideen lässt sich nun auf spielerische Art und Weise der ganze Prozess kennenlernen. So müssen etwa herabfallende PET-Flaschen eingesammelt, aussortiert oder am Ende wieder zu echten Flaschen aufgeblasen werden. Wer online recycelt, kann zudem bis zum 3. Juli 2022 täglich 1000 Franken gewinnen.

Bastian Baker schenkt jeder PET-Flasche ein neues Leben

Für die Kampagne konnte PET-Recycling Schweiz auch Bastian Baker als Testimonial und Botschafter gewinnen, der auf den sozialen Kanälen und in Display-Ads dafür sorgt, dass die Schweiz den Kreislauf und das Gewinnspiel auf pet.ch entdecken kann. Dafür arbeitete der Verein mit weiteren Partnern wie den Regisseur Lukas Wellauer und den Agenturen H2 Agency, ContentMakers, Mediatonic und Hutter Consult zusammen. Die Aktivierungskampagne von Rosarot ist aktuell schweizweit auf zahlreichen OOH-Plakaten zu sehen.

