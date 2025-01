Publiziert am 22.01.2025

David Beckham wurde am Dienstag am World Economic Forum (WEF) für sein langjähriges Engagement als Unicef-Botschafter mit dem Crystal Award ausgezeichnet. Die Ehrung fiel mit der aktuellen Plakatkampagne der Organisation zusammen.

An sechs Plakatstellen entlang der Promenade präsentiert Unicef die Botschaft «Humanity is not a role. It's a choice.». Die Kampagne zeigt Unicef-Botschafterinnen und -Botschafter, darunter Audrey Hepburn, Orlando Bloom, Angelique Kidjo und David Beckham. Diese Plakatstellen sind seit Jahren fester Bestandteil der Unicef-Kommunikation am WEF, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beckham setzt sich seit zwei Jahrzehnten für benachteiligte Kinder ein. Der Crystal Award würdigt Persönlichkeiten, die einen Beitrag zur Förderung des sozialen, ökologischen und kreativen Fortschritts weltweit leisten. In seiner Dankesrede sagte der ehemalige Fussballstar: «In meinen 20 Jahren als Unicef-Sonderbotschafter hatte ich das Privileg, das ausserordentliche Engagement der Botschafterinnen und Botschafter, Mitarbeitenden und Unterstützenden der Organisation in ihrer Mission, Kinder weltweit zu schützen und zu fördern, mitzuerleben. Während ich diese Auszeichnung entgegennehme, denke ich an die vielen Menschen, die unermüdlich unter schwierigen Bedingungen daran arbeiten, das Leben von Kindern rund um den Globus zu verbessern.»

Die Plakatkampagne wurde von der Inhouse-Agentur von Unicef Schweiz und Liechtenstein in Zusammenarbeit mit Unicef Genf und New York entwickelt. Unicef-Mitarbeitende und externe Persönlichkeiten teilen Bilder der Kampagne über Social-Media-Kanäle. (pd/cbe)