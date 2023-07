Mit einer neuen Kampagne möchte der Schweizer Laufschuh-Spezialist On die einseitige Fixierung der Sportwelt auf das Gewinnen hinterfragen – und Beharrlichkeit als mindestens ebenso wichtige Qualität für Athletinnen und Athleten hervorheben, wie es in einer Mitteilung heisst. Angeführt wird die Kampagne von dem Kurzfilm «Der unendliche Sprint», der in 171 Sekunden ein Porträt der deutschen Top-Athletin Alexandra Burghardt und ihres 22 Jahre langen Weges bis zur Landesmeisterin zeichnet.

Burghardt weiss, wie sich Niederlagen anfühlen: Ihr Talent wurde zwar früh erkannt, aber Verletzungen forderten ihren Tribut. Sie hat jedoch nie aufgegeben und 2021 kam ihr Durchbruch. «Gewinnen ist nicht alles» lautet die Botschaft der Kampagne, die auf eindrucksvolle Weise zeigen soll, dass mentale Stärke und Resilienz genauso wichtig sind wie das Überqueren der Ziellinie.

«Der unendliche Sprint» stammt aus der Feder des Kreativdirektors Oliver DeVitre und wurde unter der Regie des Filmemachers Mischa Meyer gedreht. Entstanden ist laut Mitteilung ein neuer Filmstil, der das traditionelle Format einer Sportdokumentation mit fiktionalen Elementen aufbricht, um ein breites Publikum anzusprechen. Die Kampagne ist eine Zusammenarbeit von On mit der US-Kreativagentur Gold for Cash und wurde von den Berliner Akkurat Studios produziert.

Hochgeschwindigkeits-Drohne eingesetzt

Der Film sei stilistisch auf die Intensität und die Anmut von Burghardts Sprint-Talent abgestimmt und zeigt Originalaufnahmen aus dem VHS-Kassettenarchiv der Familie Burghardt aus ihrer Kindheit. Die Verwendung verschiedener Kameras, Geschwindigkeits-Aufnahmen und Kameraperspektiven orientiere sich dabei am Spiel mit der Zeit – dem Leitmotiv des Films, heisst es weiter. Für die Sprint-Aufnahmen kam eine Hochgeschwindigkeits-Drohne zum Einsatz.

«Wir wollten keinen Dokumentarfilm produzieren», so Gessica Giulini, On Sports Marketing Lead und Produzentin des Films. «Unser Ziel war es, einen Film mit persönlichen Einblicken in das Sportlerleben jenseits der üblichen Zero-to-Hero-Geschichte zu schaffen. Wir möchten Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft dazu inspirieren, sich mit Alexandras Geschichte zu identifizieren, Mut zu fassen und zu erkennen, dass man seine Ziele erreichen kann, wenn man beharrlich ist. Auch wenn es länger dauert, als man denkt. Das Wichtigste ist, nicht aufzugeben, sondern weiter zu träumen.»

Verantwortlich bei On AG: Gessica Giulini (Sports Marketing Lead); verantwortlich bei Gold For Cash: Oliver DeVitre (Creative Director), Mischa Meyer (Director), Louis Lustermann (DoP); verantwortlich bei Akkurat Studios: Nian Tang (Producer), Sophie Werche (Production Assistant), Rocco Kopecny (Executive Producer), Rwdy Music (Music), Cabin (Edit House), Nathan Rodgers (Editor), Mikey Pehanich (Colorist), SLGH Hamburg (Postproduction / Online). (pd/yk)