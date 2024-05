Publiziert am 13.05.2024

Das Herzstück der Kampagne, ein Werbespot mit der Cervelat in der Hauptrolle, wecke die Vorfreude an der kommenden Grillsaison, schreibt Jung von Matt in einer Medienmitteilung. Die Kampagne bilde die bunte und vielfältige Schweizer Gesellschaft ab und bringe sie über gemeinsame Erlebnisse am offenen Feuer zusammen, heisst es weiter.

Der Film zeigt vielfältige Bildvignetten von unterschiedlichen Menschen, die sich mit einer Cervelat am Stecken ums Feuer gruppieren. Motivierte Pfadis, bunte Familien, Urban Youngsters – alle vereint im Bestreben, die grössten aller Grillmeisterinnen und Grillmeister zu sein.

Die Kampagne läuft über den ganzen Sommer und nutzt neben dem Werbespot ein breites Spektrum an Medienformaten, von Online-Assets über OOH und DOOH bis hin zu unterschiedlichen Promotionen. (pd/nil)