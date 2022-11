Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen langsam sinken, dann ist «Zeit zu träumen». TBWA\Zürich kreierte unter diesem Motto eine emotionale Bewegtbildkampagne mit dem süssen Igel Charly, der komplett in CGI umgesetzt wurde. Zusammen mit Regisseur Tobias Fueter begleitete TBWA\Zürich Charly kurz vor dem ersten Schneefall bei seinen Vorbereitungen für den Winterschlaf. Dabei wird Charly von einem Mädchen beobachtet, das ihm mit kleinen Aufmerksamkeiten zur Seite steht. Zu sehen ist die emotionale Geschichte auf zahlreichen Kanälen wie TVC, Bumpers und DOOH.

Mit der Sammelpromotion bietet Coop laut einer Mitteilung alles, was es für gemütliche Stunden in der guten Stube braucht. Mit dabei ist auch hier Igel Charly. Er ziert Tassen und Müeslischalen und macht Kinder als kuschliges Plüschtier und lustiger Wasch-Handschuh Freude. Für die Erwachsenen sind ein Tassen-Set im nordischen Design, ein sechsteiliges Set an Snackschalen und eine Kuscheldecke im Programm.

Valencia Kommunikation durfte die Sammelpromotion kommunikativ umsetzen und kreierte mit dem Naming, Visual und unzähligen Werbemitteln ein 360-Grad-Kommunikationspaket. Dabei ergänzen sich POS- und Print-Werbemittel wie Plakate, 3D-Steller oder das Sammelheft mit den unterschiedlichsten Digital-Massnahmen, um die gesamte Customer Journey abzudecken. Die umfangreiche Promotions-Website wurde von der Valencia Tochterfirma Nueva erstellt. Im Bereich Bewegtbild animierte die Valencia Motion-Abteilung das Visual für die unterschiedlichsten Formate in Online, DOOH und Social Media.





Die Promotion «Zeit zu Träumen» läuft vom 4. November bis 25. Dezember 2022 bei Coop und verschiedenen Partnerformaten.

Verantwortlich bei Coop: Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Bohnenblust (Leiter Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Gina Anderegg (Projektleiterin Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Saara Jeisy (Projektleiterin Marketingkommunikation), Joachim von Allmen (Leiter POS Retail), Kathrin Wullschleger (Projektleiterin POS Retail), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Senior Projektleiter Digital Media), Florian Lanovic (Leiter Social Media & Online Campaigning), Michel Bannier (Projektleiter Social Media), Lucas Bieler (Projektleiterin Online Campaigning); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Chief Creative Officer), Iraklis Hungerberg (Senior Account Director), Lea Bantlin (Junior Beraterin), Rahel Reist (Trainee Beratung), Sebastian Refardt (Senior Texter), Marc Groth (Art Director), Amadea Waldmann (Grafikerin), Marco Fritz (Polygraf), Niklas Dunke (Polygraf), Ana Estepa Garcia (Interactive Media Designerin); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Susanne Weeber, Naomi Gulla, Jan Krohn, Susanna Fill, Anouschka Tschudi (Kreation), Esther Ortega, Madeleine Ricklin-Kuschel (Beratung); verantwortlich bei OnfilmXStories: Tobias Fueter (Regie), Michèle Seligmann (Executive Producer), Nicole Spring (Producer), Heike Schreyer (Production Coordinator), Tobias Dengler (DoP), Atelier Lomann (Art Director), Patrizia Jäger (Styling), Marysol Fernadez (Casting), Cèline Bindy (Editor), Noah Demirci (Character Design), Juan Solis (Modeling), Victor Vinalys (Rigging), The Frank Barton Company (Animation & Postproduction), Maurizio Bergmann (Sounddesign), Edoardo Moruzzi (Head of Postproduction); verantwortlich bei HitMill: Georg Schlunegger (Composition, Songwriting, Producer), Fred Herrmann (Mix, Co-Producer), Roman Camenzind (Executive Producer), Noemi Mathis (Project Management); verantwortlich bei The Cover Media: Rainer Ammann und Baschi Thommen (Tonstudio Sprachaufnahmen und Edit), Angelina Belintani (Produktion und Casting); verantwortlich bei TWmedia: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Brunner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV-Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online), Aaron Salzgeber (Online-Mediaplaner), Madeleine Huber-Tröndle (Online-Mediaplanerin). (pd/cbe)