Franz&René: Bei der Sicherheit besser auf Profis setzen

Jung von Matt Limmat

Was Menschen vom Anlegen abhält

Was Menschen vom Anlegen abhält

Die PostFinance hat die zweite Welle der Anlegen-Kampagne lanciert. Zudem ging der «True Talk» an den Start.

Die PostFinance hat die zweite Welle der Anlegen-Kampagne lanciert. Im Zentrum steht die Frage, was Menschen in der Schweiz davon abhält, ihr Geld anzulegen. Zudem ging das Social-Media-Format «True Talk» an den Start.