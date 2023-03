Entspannt und sehr souverän pedalt eine E-Bike-Fahrerin samt Hund im Körbchen an einem hippen Hundesalon vorbei. Den Besuch kann sie sich sparen, denn dank Fahrtwind ist ihr Haustier bereits bestens frisiert. Die anderen Hunde können da nur neidisch gucken.

So geht die Geschichte, welche die Zürcher Corpmedia-Crew um Timo Wäschle und Nathan Probst für die Swiss E-Mobility Group (SEMG) und deren Marke M-Way umgesetzt hat. Das Spezielle daran laut einer Mitteilung: Das ergiebige Foto- und Videoshooting inklusive Making-of-Video fand an einem Tag statt. Ein eigens dafür gebautes Gefährt beförderte im Rückwärtsgang den Kameramann sowie eine Windmaschine aus Laubgebläse und Ventilator – und dies mit einer Geschwindigkeit von 35 Stundenkilometern. Selbst die Plakate am «Hundesalon», der eigentlich ein Schuhgeschäft ist, wurden extra für den Dreh designt.

«Diese Aufgabe war ebenso anspruchsvoll wie spassig», wird Produzent Timo Wäschle in der Mitteilung zitiert. Denn um die Drehbewilligung vom Amt für Veterinärwesen innert nützlicher Frist zu erhalten und die Hunde happy zu machen, habe das Team via Filmtier.ch Shannon Sangiorgio engagiert, welche schon als Tiertrainerin für die Harry-Potter-Filme gearbeitet habe. Somit seien Hauptdarstellerin Sarah Heldner und Hund Broccoli unter besten Voraussetzungen durch die Strassen von Opfikon gedüst. Am Ende des Tages seien sowohl der Film wie auch die Key Visuals im Kasten gewesen.

«Es war für uns beeindruckend, dass innert eines Tages das ganze Material für die Video- , die TV- sowie die nationale Plakat- und Social-Media-Kampagne entstanden ist», so Eva Wakonig, Marketing Manager bei der SEMG. «Die Verbindung von Hundecoiffeur und E-Bike ist überraschend und begeistert. Genau so soll auch ein E-Bike-Kauf auf Raten bei M-Way sein.»

Die Werbekampagne läuft noch bis zum 30. Juni 2023.

Verantwortlich bei SEMG/M-Way: Eva Wakonig (Marketing); verantwortlich bei Corpmedia: Timo Wäschle (Story/Produktion/Regie), Dominik Gspan (Produktionsleitung und Co-Regie), Joel Lopez (DoP), Christian Mathis (Focus Puller), Nico Cavegn (Gaffer), Lenny Ehlers (Runner), Fiona Machaz (Hair & Make-up), Nathan Probst (Fotograf/Videoschnitt/Colorgrading); Voice DE: Timo Wäschle, Voice FR: Olivier Vuille; Audiomix: Guterton; Hauptdarstellerin: Sarah Heldner-Angelsberger (Inhaberin Tanz-Fabrik Zürich); Animal Trainer: Shannon Sangiorgio (Filmtier.ch). (pd/cbe)