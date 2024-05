TBWA\Zürich: Bei McDonald's einfach schlauer bestellen

Publiziert am 08.05.2024

Die McDonald's-App gehört mit 2,3 Millionen aktiven Usern zu den beliebtesten der Schweiz. Mit der Funktion Order&Pay haben Gäste die Möglichkeit, mit wenigen Klicks im Voraus ihre Bestellung aufzugeben und zu bezahlen. Man kann sich setzen und Big Mac & Co werden direkt and den Platz serviert. Das Anstehen entfällt und man kann nach dem Essen bequem ein Dessert oder ein Kaffee an den Tisch bestellen. Auch am McDrive oder für Take-away ist Order&Pay die bequeme Alternative, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um Order&Pay noch bekannter zu machen, durfte TBWA\Zürich drei Spots drehen. Entstanden sind in Zusammenarbeite mit Shining Film und Director Sidney Van Wichelen drei Filme. Die Struktur der Spots ist sehr ähnlich. Der sympathische Hauptprotagonist stellt die App vor und führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den gesamten Prozess – von der Bestellung bis zum Service der Menüs. Die Vorteile von Order&Pay werden entlang gut beobachteter typischer McDonald's-Bestellmomente unterschiedlichster Gäste inszeniert, welche Order&Pay noch nicht nutzen. Es wird klar: Dank Order&Pay überspringt man beispielsweise die abgelenkten Teenager am Bestellkiosk, die Wartenden am Take-away oder das McDonald's-Greenhorn am McDrive. Feiner Humor und ein gutes Casting sorgen für gute Stimmung. Die drei Filme werden im Fernsehen und online gespielt.

Eine Banner-Kampagne mit den Kernbotschaften generiert noch mehr Visibilität. Zusätzlich gibt es noch einen speziellen Pre-Roll für YouTube. Der Protagonist der drei TV-Spots macht das Medium selbst zur Botschaft und zeigt, dass der Werbung-Überspring-Button und Order&Pay beim Zeitsparen helfen. (pd/cbe)