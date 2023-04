Jung von Matt Limmat

Wenn man einen Sprung in der Schüssel hat

Die Mobiliar führt die Kampagne zum Überschussfonds fort. Diesmal gehen in den zwei Videoclips Lavabos und Smartphone-Bildschirme in die Brüche – in Slow Motion.