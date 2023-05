Die neue TCS-Kampagne zeigt das lustvolle Unterwegssein, aber eben auch wie schnell dies in Sorgen und Schaden kippen kann, wenn Murphy’s Law zuschlägt. Die animierten Charaktere der Familie Turrini vermitteln, wie der TCS umfassend hilft, berät und schützt. Für die Neuauflage der TCS-Mobilitätsclub-Kampagne (persoenlich.com berichtete) hat Farner einen neuen Spot und ein neues Key-Visual entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. So wird zusätzlich zu Mitgliedschafts-Leistungen und Reiseschutz neu auch die TCS-Velo-Versicherung beworben.

Mit dem Ziel, das bestehende Kampagnen-Framework noch effektiver zu machen, arbeiteten der TCS und Farner sowie die Agenturen DEPT, Netzeffekt und Mediatonic noch integrierter zusammen, heisst es weiter. Die gesamte Kampagnenarchitektur wurde auf Basis des Farner-Behavior-Modells konzipiert, um den Impact der Kampagne zu maximieren und den positiven Impact auf die Abschlüsse zu erhöhen.

Verantwortlich bei TCS: Dierk Schehrer (Leiter Marketing Kommunikation), Mike Keller (Leiter Akquisition & Leadmanagement), Alain Götschi (Marketing Project Manager), Fabian Burgener (Marketing Performance Manager); Gesamtverantwortung Konzeption, Kreation & Realisation: Team Farner; Weitere Partner: Neil Stubbings (Regie, Design, Animation); Jingle Jungle Tonstudios (Musik und Sound-Design): Colin Schmid, Nina Cutkovic; Netzeffekt (Konzeption, Design und Umsetzung der Landing Pages): Amelie Langermantel, Franziska Kern, Severin Landa; DEPT (Programmatic Advertising): Mirjam Urben, Daniel Rodriguez, Philipp Griesser; Ansichtssache (Litho): Urs Handschin; Mediatonic (klassische Media): Marco Rose (Co-owner & Head of Strategy), Patrick Frieden (Senior Media Consultant), Pascal Werlen (Senior Media Consultant). (pd/yk)