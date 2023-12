Wer kennt das nicht: Man ist über die Feiertage zu Besuch bei der Familie und statt Zeit mit ihnen zu verbringen, müssen diverse Geräte «repariert» – im Sinne von eingerichtet und kalibriert – werden. Dass die Lösung technischer Probleme viel Zeit in Anspruch nehmen kann, zeigt der neue 60-Sekunden-Weihnachtsspot von MediaMarkt.

Begleitet wird der Film von einer Neuinterpretation des Weihnachtsklassikers «Driving Home for Christmas» von Chris Rea und ist in der Schweizer Version ab dem 9. Dezember 2023 im TV und online zu sehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Josipa Babic, Marketing Director bei MediaMarkt Schweiz erklärt: «Mit dem neuen, internationalen Weihnachtsspot greift MediaMarkt genau solche bekannten Situationen auf und plädiert dafür, seine Produkt- und Serviceangebote an den Smartbars zu nutzen, um über die Feiertage mehr der wertvollen Zeit mit den Liebsten verbringen zu können.»

Im Mittelpunkt des Spots steht eine junge Frau, die über die Festtage zu ihrer Familie fährt. Anstatt wertvolle Zeit mit ihnen zu verbringen, muss sie sich dort um die Lösung diverser technischer Probleme von Eltern oder Grosseltern kümmern. So oder so ähnlich ist die Situation in vielen Schweizer Haushalten während der Feiertage. Mit der neuen Kampagne für die Weihnachtssaison 2023 stellt MediaMarkt sein breites Service Angebot für die Kunden in den Mittelpunkt, heisst es weiter.





Um diese Botschaft zu unterstreichen, hat MediaMarkt den Song «Driving Home for Christmas» von Chris Rea in «Driving Home to Fix This» umgewandelt. Der Weihnachtsklassiker, in dem es um die Vorfreude auf das Zusammensein mit den Lieblingsmenschen geht, bekommt nun eine ganz neue Bedeutung und unterstreicht die Botschaft der Kampagne perfekt: Mit den passenden Services gibt MediaMarkt seinen Kunden genau diese Zeit zurück und kümmert sich in der Zwischenzeit um alle technischen Belange, heisst es.

Der Hauptspot wird durch weitere 15-sekündige Spots ergänzt, die zeigen, wie Kunden bei Produkten bzw. Geschenken und den passenden Services in der Weihnachtszeit und darüber hinaus profitieren können.

Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Saatchi & Saatchi realisiert. Die Schweizer Version ist ab dem 9. Dezember 2023 im TV und online zu sehen.



Experience Pop-Up im Zürcher Hauptbahnhof

Im Experience Pop-Up von MediaMarkt und CoffeeB, der bis am 13. Januar 2024 im Zürcher Hauptbahnhof geöffnet ist, ist der Monat Dezember dementsprechend dem Schwerpunktthema «Repair» gewidmet. Pendler und Besucher des Hauptbahnhofs können dort schnell, bequem und an zentraler Lage die Problembehebung an ihren Geräten den Profis von der MediaMarkt Smartbar überlassen, während sie diverse Sorten von CoffeeB ausprobieren und am Glücksrad viele Sofortpreise gewinnen können. (pd/wid)