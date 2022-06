Die Schweiz und Decathlon geben auch diesen Sommer wieder alles in Sachen Sport. In der ersten Image- und Awarenesskampagne von Jung von Matt Limmat für Decathlon frönen sportbegeisterte Schweizerinnen und Schweizer auf Wanderwegen, Biketrails oder dem Paddleboard ihrem Lieblingssport.

Die Liebe zum Sport sei fest in der DNA des Sportartikelherstellers verankert, schreibt die Agentur. Schliesslich entwickle das Unternehmen seine Produkte inhouse.

Die neue Kampagne fokussiert auf die geteilte Freude am Sport von Decathlon und der «sportbegeisterten Schweiz». Die Parteien seien sich einig: Sport ist mehr als nur das Verbrennen von Kalorien. Sport bereichert den Tag, die Woche, das Jahr und – ohne übertreiben zu wollen – das ganze Leben.

Die Kampagne besteht unter anderem aus TVCs und Onlinespots, die sowohl die Schweizerinnen und Schweizer als auch die Decathlon-Teammates in ihrem Element zeigen. Während die einen auf Paddleboards, beim Wandern oder Biken den Sommer geniessen, investieren die Teammates Hunderte von Projektstunden und Produktskizzen in die Entwicklung der besten Produkte für einen unvergesslichen Sportsommer.

Besonders präsent in der Kampagne ist das von Decathlon entwickelte Stand Up Paddleboard 11’ ITIWIT, das in den TVCs und Onlinespots auf dem Bielersee in Szene gesetzt wurde. Aber auch bei weiteren Produkten, die im Rahmen der Kampagne vorgestellt werden, wird klar: Der Spass für Sportbegeisterte beginnt schon bei Decathlon im Entwicklungslabor.

Begleitet werden die Bewegtbild-Assets, die seit dem 6. Juni on air sind, durch ergänzende OOH-Massnahmen. Die gesamte Kampagne läuft entsprechend in Deutsch, Französisch und Italienisch.

Verantwortlich bei Decathlon: Martina Garcia (Marketing Campaign Manager), Maryne Fuchs (Leader Communication), Bernard Buono (Buono Bernard Consulting), Luca Zosso (Traffic Acquisition Specialist); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Jacqueline Rufener, Dominique Magnusson (Creative Direction), Tobias Peters (Text), Michel Kissling, Mutasin Grabenhorst (Art Direction), Pia Chlumetzky (Strategie), Andrina Bommer, Fiona Wishart (Beratung), Jasmine Segginger (Client Director), Luitgard Hagl (Executive Creative Director), Thomas Steiner (Chief Client Officer); verantwortlich bei Jung von Matt Play: Matthias Fasnacht (Managing Director); verantwortlich bei Blish: Jlona Kopf, Fabrizio Rutishauser, Chiara Killer, Desirée Lanz (Medienrealisation); Externe Partnerinnen: Mediaschneider AG: Henning Helbling, Joscha Schaufelberger; Toast Agency Switzerland: Antoine Janssens (Director), Florian Fatton (Photographer), Robin Vaneberg (Creative Executive Producer), Alicia Piattini (Head of Production), Tijany Bacci (Composer), Noelia de Jesus (MUA), Dylan Endrion(AC, Drone Pilot), Davide Greco(Colorist). (pd/wid)