Allein im Jahr 2020 forderte die Krankheit 627’000 Todesopfer, darunter vor allem Kinder im Alter von unter 5 Jahren. Obwohl die Krankheit verhindert und behandelt werden könnte, stirbt heute noch immer pro Minute ein Kind. Weltweit waren es im Jahr 2020 über 240 Millionen Malaria-Fälle, davon 95 Prozent in Afrika. Die Swiss Malaria Group bringt Forschungsinstitutionen, öffentliche Einrichtungen, die Privatindustrie und die Zivilgesellschaft zusammen, um Malaria erfolgreich zu bekämpfen. Gemeinsames Ziel ist es, das Schweizer Engagement in der Malariabekämpfung zu erhalten und zu stärken.

Engagement der Schweiz

Die Schweiz spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen Malaria, denn als Standort international tätiger Nichtregierungsorganisationen, einer starken akademischen Forschung und grosser Pharmaunternehmen, spielt die Schweiz mit ihrer Kombination von Wissen und Schlüsselakteuren eine entscheidende Rolle für eine malariafreie Welt. Die Schweiz ist zudem auch Hauptsitz vieler bedeutender internationaler Organisationen, beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation oder des Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria.

Zwei Botschafter machen Schlagzeilen

Die Zürcher Kreativagentur, die schon mehrere Jahre mit der Swiss Malaria Group zusammenarbeitet, spannte auch dieses Jahr mit Prominenten Wohltäterinnen und Wohltätern zusammen. So setzen sich Christa Rigozzi und Marcel Bieri als Botschafterin und Botschafter für das wichtige Thema ein und sensibilisieren die Bevölkerung auf die Malaria-Problematik. In Covid-Zeiten, in denen das Thema Malaria in den Hintergrund gerückt ist, berichtet die Ex-Miss in einem Kurzfilm selbst – «wir bringen Malaria diesmal eigenhändig wieder in die Schlagzeilen» - als Nachrichtensprecherin über die verheerenden Auswirkungen der Infektionskrankheit, während Marcel Bieri als Aussenreporter über die Malaria-Situation vor Ort berichtet. Der Film dient als Werbemittel für die aktuell laufende Digital-Kampagne.

«Wir dürfen Krankheiten wie Malaria nicht vergessen. Es braucht mehr Investitionen und politische Zugeständnisse, das ist heute wichtiger denn je», so die Unternehmerin und Moderatorin. Auch Schwinger und Lehrer Marcel Bieri ist dies ein grosses Anliegen: «Fakt ist, dass jede Minute ein Kind an Malaria stirbt. Die Schweiz ist stark im Kampf gegen Malaria und darauf kann man stolz sein. Jedoch müssen wir unser Engagement stärken, denn die Pandemie hat die Fortschritte in der Malariabekämpfung verzögert».

Die Swiss Malaria Group und ihre Mitglieder setzen sich dafür ein, dass der Kampf gegen Malaria auf der politischen und medialen Agenda bleibt. Denn mit ihrer einzigartigen Kombination von Akteuren kann die Schweiz hier noch viel erreichen.

Mit der Unterstützung der Investoren und Spendenden geht die SMG mit gutem Vorbild voran und arbeitet unermüdlich daran, die Welt von einer Krankheit zu befreien, die es längst nicht mehr geben dürfte.

Verantwortlich bei Swiss Malaria Group: Christian Lengeler, Julia Richter, Yuri Shak-Tschurr; verantwortlich bei Die Antwort: Sarah Hiltebrand (CD), Mike Krüll (Text/Konzept), Andrea Mossa, Joris Brönnimann (Film) Jamira Bau, Leonie Bachmann (Grafik), Reto Dürrenberger, Céline Oppliger (Beratung). (pd/mj)