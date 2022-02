In den Bergen sieht die Welt anders aus. Unter dem Motto «Rauf jetzt» hat TBWA\ bereits im Herbst 2021 zwei unterhaltsame Filme lanciert, die Menschen im Unterland motivierten sollen, ihre Winterferien in Graubünden zu verbringen. Denn was gibt es Besseres gegen den Stadtkoller als frische Bergluft, endlose Pisten und kilometerlange Loipen?, fragt die Agentur in der Mitteilung.





Flankiert wurden die Filme von digitalen Massnahmen, insbesondere interaktiven Ads, die in Zusammenarbeit mit Capture Media entstanden sind und User mit einer Adaption des Films interagieren liessen.

In Kooperation mit Radio Energy Zürich hat Davos Klosters Tourismus dann Ende Januar 2022 nocheinmal richtig ernst in Sachen «Rauf jetzt» gemacht. Im Rahmen einer Aktivierung rief die Feriendestination die Schweizerinnen und Schweizer zum spontanen Einstieg in eine echte Gondel auf, die am Zürcher Bahnhof Stadelhofen auf sie wartete.





Für die Gewinnerinnen der Ziehung hiess es dann buchstäblich «Rauf jetzt» mit der Gondel–in ein All-Inclusive-Wochenende nach Davos Klosters.





Destination Davos Klosters: Roger Manser (Leiter Marketing & Sales), Remy Horn (Marketing/Produkt Manager), Samuel Rosenast (Leiter Kommunikation), Larina Marugg (Social Media) Kreativkonzept: TBWA Switzerland,Filmproduktion: Shining Film,Bannerkonzeption und -Produktion:Capture Media,Event-Umsetzung und -Kommunikation: Radio Energy Zürich. (pd/wid)