Metzger Rottmann Bürge verantwortet als neue Leadagentur von Electrolux die aktuelle Frühlingskampagne, welche Bezug nimmt auf die jeweilige Region oder sogar die einzelne Plakatstellen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit individualisierten Sujets in den zwölf grössten Städten werden die Vorzüge der intuitiven Küchengeräte beworben.

So liest man zum Beispiel auf dem Plakat zum Steamify Kombi-Steamer in Bern «Endlich! Bern bekommt eine zweite Dampfzentrale.» oder in Genf mit der Anspielung auf das Genfer Wahrzeichen «Certainement pas plus de pression, mais plus de vapeur que le Jet d’eau!». Zur Bewerbung des ComfortLift-Geschirrspülers, bei dem sich der untere Korb auf Arbeitshöhe anheben lässt, heisst es dann in Winterthur: «Endlich – Winti muss sich nicht mehr bücken!»

Verantwortlich bei Electrolux: Linda Mall (Senior Marketing and Media Manager), Isabelle Studer (Activation Manager); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Christoph Bürge (Strategie), Pia Grossniklaus, Carlotta Dührkoop, Silvan Metzger (Beratung), Frederick Rossmann, Tobias Bühlmann, Fabian Zahner, Moritz Stillhard, Tom Zürcher (Kreation), Carol Hämmig (Digital), Bruno Breitenmoser, Ursula Trottmann, Giacomo Wyss (Realisation/Produktion); Eqal Visual Productions (DOOH-Formate); Publicis Media Switzerland (Mediaplanung). (pd/yk)