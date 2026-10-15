Effie Awards: Acht Köpfe küren den Gesamtsieger

Publiziert am 15.10.2026

Die Mitglieder stammen aus Wirtschaft, Agenturen, Verbänden und Wissenschaft: Yvonne Baumgartner (Co-Direktorin, Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA), Regula Bührer Fecker (Strategin, La Stratégiste), Johanna Gollnhofer (Direktorin Institute of Marketing & Customer Insight, Universität St. Gallen), Andreas Hugi (Präsident, LSA), Roman Reichelt (Marketing- und Kommunikationschef, Brack.Alltron), Oliver Schönfeld (Geschäftsführer, TWmedia), Philipp Skrabal (Kreativchef und Partner, Team Farner) und Valerio Stallone (Leiter Departement Marketing & Digital, HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich).

Welche der 55 Finalisten Bronze, Silber oder Gold erhalten, ist bereits entschieden (persoenlich.com berichtete). Die Gewinner werden an der Award Night in den Arena Cinemas im Sihlcity verkündet. Den Grand Effie vergibt die LSA erst danach an der Feier im Papiersaal.

Die Effie Awards zeichnen Kampagnen mit nachweisbarer Wirkung aus. Sie werden seit 1985 verliehen, heute von der LSA. (pd/nil)