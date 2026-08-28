Publiziert am 28.08.2026

Aldi vergleicht in einer Anzeigenkampagne seine Preise mit jenen der Migros und verspricht der Kundschaft happige Ersparnisse. Wie der Tages-Anzeiger berichtet, hat die Migros deswegen eine Beschwerde eingereicht und den Rückzug der Werbung verlangt.

Unter dem Slogan «Mehr Familie, weniger zahlen» hat Aldi am 23. August auf den Frontseiten von Sonntagszeitungen und auf Plakaten mit einem Kassenzettel-Vergleich geworben: Für Produkte, die in der Migros 88.55 Franken kosten, zahle man bei Aldi nur 59.34 Franken – eine Ersparnis von 32 Prozent. Die Migros kritisiert laut dem Bericht unter anderem, dass der Kassenzettel nicht vollständig abgedruckt ist – dort steht lediglich «weitere Artikel» –, sodass die Kundschaft nicht nachvollziehen kann, welche Produkte tatsächlich verglichen wurden. Wer die Zusammensetzung der Summe nachprüfen will, muss dafür eine Website besuchen.

Auch Coop bleibt nicht verschont: In einer zweiten Anzeige unter dem Claim «Mehr Bio, weniger zahlen» vergleicht Aldi Bioprodukte der beiden Ketten und kommt auf eine Ersparnis von 31 Prozent. Coop wollte sich dazu gegenüber dem Tages-Anzeiger nicht im Detail äussern und verwies darauf, man kommuniziere «grundsätzlich keine Details zu Aktionen Dritter».

Aldi weist den Vorwurf eines gezielten Angriffs zurück: Ziel sei es, zu zeigen, dass sich ein Wechsel zu Aldi Suisse finanziell lohne. Die Werbung sei «erwünscht und gesetzeskonform», ein direkter Angriff auf die Konkurrenz «nicht beabsichtigt». (cbe)