Jung von Matt Limmat: Die Serie «Narcos» als Stilvorbild

Publiziert am 14.10.2026

Jung von Matt Limmat hat für den Energy Drink El Tony Mate eine Kampagne zum 100-jährigen Bestehen der Pindo-Plantage in Argentinien entwickelt. Sie läuft unter dem Satz «Der beste Stoff der Schweiz – Energy you can trust» und ist seit dem 1. Oktober in der ganzen Schweiz zu sehen, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Die Kampagne kombiniert laut Mitteilung Originalbilder aus der Produktion auf der Pindo-Plantage mit Headlines, die bewusst mehrdeutig formuliert sind. Der Auftritt ist im Stil der Serie «Narcos» gehalten. Ausgespielt wird er auf Connected TV, OOH und auf Social Media. Die Agentur verantwortet das Dachkonzept, den Kampagnensatz, die Textinhalte und die Erstellung der Kampagnenassets.

Gemäss Mitteilung soll die Kampagne eine Verbindung zwischen dem Getränk und dem Erzeuger herstellen und das Markenversprechen «Energy you can trust» stützen.

Die Pindo-Plantage wurde 1926 vom Schweizer Alfons Scherer gegründet. Zum Jubiläum plant El Tony Mate nach eigenen Angaben zwei weitere Massnahmen: eine limitierte 100-Jahre-Dose und die Kurzdokumentationsreihe «Pindo Chronicles» über die Geschichte der Plantage. Konzipiert und produziert wird die Reihe von der Agentur Zoomer.

Alexander Bähr, Marketing Director bei El Tony Mate, betont, hundert Jahre Mate-Anbau bei den Partnern von Pindo seien für das Unternehmen der passende Moment, die Geschichte dahinter zu erzählen. Konstantin Schwone, Senior Copywriter bei Jung von Matt Limmat, erklärt, man habe die Qualität von El Tony so erzählen wollen, dass sie verstanden werde und Spass mache. (pd/spo)