Publicis Groupe: Bettina Prange wird Chief Talent Officer

Bettina Prange startet am 1. Juli als Chief Talent Officer Publicis Groupe DACH. In dieser Position verantwortet sie die agentur- und standortübergreifende Weiterentwicklung sowie die Organisations- und Personalentwicklung der rund 2'500 Mitarbeitenden in der Region, wie es in der Mitteilung heisst. Zu ihren Aufgaben gehörten ausserdem Recruiting, Corporate Culture und DE&I (Diversity, Equity & Inclusion). Prange berichtet direkt an Frank-Peter Lortz, CEO der Publicis Grope DACH, und funktionell an Severine Charbon, International Chief Talent Officer Publicis Groupe. Zuvor wirkte die Diplom-Wirtschaftsingenieurin als Chief Operating Officer bei der Serviceplan Group in Hamburg. Zu Pranges früheren Stationen zählen Draftfcb und Scholz & Friends, wo sie im Kundengeschäft für namhafte Marken wie Audi, Coca-Cola und Lindt tätig war.

«Talente sind in unserer Branche die absolut wichtigste Ressource», so Frank-Peter Lortz, CEO Publicis Groupe DACH. «Mit unserem Power-of-One-Ansatz, hybriden Arbeitsmodellen und umfangreichen Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten gehören wir schon heute zu den attraktivsten Arbeitgebern. Nun zünden wir die nächste Stufe und gewinnen mit Bettina eine der besten HR-Top-Managerinnen der deutschsprachigen Agenturbranche. Unser gemeinsames Ziel ist es, die besten Talente des Marktes in die Publicis Groupe zu holen.»

«Wie bringen wir die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Talente, heute und in Zukunft, mit den Ambitionen einer erfolgreichen, prosperierenden Agenturgruppe in Einklang? Darum geht es doch. In der Publicis Groupe ist das global und national ein viel diskutiertes Thema auf höchstem Level. Ich freue mich sehr darauf, in die Diskussion mit einzusteigen zu dürfen, um zusammen mit meinen Partnern und allen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Organisation weiterzuentwickeln und die Employer Brand Publicis auf das nächste Level zu heben. Das bedeutet, vorantreiben der bisher gelernten modernen Arbeitsweise, zuhören, motivieren und wertschätzen der Teams, digital transformieren für Well-Being, Erfolg und Spass“, kommentiert Bettina Prange. (pd/wid)