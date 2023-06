Die IG Kinderschutz – ein interdisziplinärer Zusammenschluss von im Kindesschutz tätiger Fachpersonen – ist alarmiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Jahr für Jahr steigt die Anzahl Kleinkinder, die durch Gewalt und Misshandlung hospitalisiert werden müssen oder sie stagniert auf hohem Niveau. Diese Zahl zu senken und alle sozialen und kulturellen Millieus zu erreichen, ist das erklärte Ziel der Online-Kampagne, für deren Strategie, Konzeption und Umsetzung sich Spinas Civil Voices verantwortlich zeichnen durften.

Die häufigste Ursache von Gewalt an Kindern sind Kurzschlusshandlungen überforderter Eltern, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen. Wie kann präventiv verhindert werden, dass es soweit kommt, ohne bei den Eltern einen Abwehrreflex auszulösen? Nicht mit dem Drohfinger, sondern indem gezeigt wird, dass Verständnis und Rat für Eltern in scheinbar ausweglosen Situationen geboten wird.





Dank der universell verständlichen Symbolik der leeren Batterie werden Eltern aus allen Kulturkreisen und Milieus nonverbal angesprochen. Die einfachen, einprägsamen Sujets setzen bei den Empfindungen von Eltern an, die einem Übergriff vorangehen.Mit einer Mobile-only Landingpage, die in elf verschiedenen Sprachen verfügbar ist, können ratsuchende Eltern via Email oder Anruf niederschwellig Hilfe erhalten. Eine erste Testphase zeigt eine deutliche Zunahme von Beratungsgesprächen, die auf das Beratungstelefon von Pro Juventute umgeleitet werden. Die erfolgreichsten Ads erreichen überdurchschnittliche Resultate im Bereich von Engagement und CTR. Und auch die Landingpage erreicht mit einer Click-Rate von 15 Prozent auf Telefon und Email Buttons sehr hohe Werte.Aufgrund der erkennbaren Wirkung wird die Kampagne weitergeführt und laufend mit neuen Sujets angereichert.