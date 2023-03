Biel sucht händeringend nach Mitarbeitenden: Zum ersten Mal investiert nun die Stadt in eine Arbeitgeber-Kampagne, welche Bielerinnen und Bieler motivieren soll, für ihre Stadt zu arbeiten. Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Biel und der Kreativagentur Erdmannpeisker und läuft unter dem deutsch-französischen Slogan «Arbeite für die Stadt que tu aimes.» Für die Botschaften der Online-Werbemittel wurden die wichtigsten Stichworte für das Arbeiten in und für Biel festgelegt.







Mit den Collagen und Cutouts sei ein dynamischer und wiedererkennbarer Look gefunden worden, der die informelle Haltung der Stadt auf sympathische Weise unterstreichen soll, wie es weiter heisst. Die Kampagne wird auf LinkedIn und Instagram ausgestrahlt und mit Spots an EHCB-Heimspielen sowie ausgewählten Plakatstellen in Biel ergänzt.



Verantwortlich bei der Stadt Biel: Ruth Perracini-Liechti (Leiterin Abteilung Personelles), Andrea Künsch-Wälchli, (Co-Leiterin Personal- und Organisationsentwicklung & Verantwortliche Berufsbildung), Julien Steiner (Vize-Stadtschreiber), Nadine Broggi (Sachbearbeiterin Kommunikation); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director und Text) Selina Helbling (Beratung), Laura Fässler (Film und Motion Design), Jenny Ziörjen (Art Direction), Attackera (Mediaplanung). (pd/yk)