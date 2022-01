Silverspot: Biotta bringt mit Saft zum Lachen

Die Silverspot hat für den Schweizer Hersteller von Bio-Säften die Kampagne «Der Biotta Moment 2.0» realisiert. Die Kampagne fügt sich in die bestehende Kommunikation von Biotta ein und soll gleichzeitig neue Zielgruppen ansprechen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Creative Director bei der Silverspot Nicolas Vonlanthen erzählt von der besonderen Aufgabe, die vollumfänglich von der Konzeption bis zur Ablieferung inhouse umgesetzt wurde: «Die Frage, die sich uns stellte: wie können wir neue Aspekte des Produktes so beleuchten, dass sich insbesondere auch eine neue Zielgruppe unter 30 Jahren davon angesprochen fühlt», wird Vonlanthen in der Mitteilung zitiert.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein TV-Spot. In den sozialen Medien wurde ein Aufruf gestartet, den ganz «persönlichen Biotta Moment» per Video festzuhalten und online zu teilen.

«Um die Interaktivität in der Zielgruppe zu erhöhen, haben wir damit gleichzeitig einen Wettbewerb verbunden. Ausserdem werden Abstimmungen auf den sozialen Kanälen noch zusätzlich zur Viraliät beitragen», so Silverspot Managing Director Remo Civatti laut Mitteilung. Bereits jetzt seien eine Vielzahl an Videos aufgenommen worden.

«Das Tolle dabei ist, dass die Kampagne die Einzigartigkeit besitzt, dass sie sich selber über Social Media selbstständig verlängert. Auch, nachdem die TV Spots bereits alle gesendet wurden», so Vonlanthen weiter laut Mitteilung.

Die Kampagne «Der Biotta Moment 2.0» läuft seit dem 24.01.2022 schweizweit. (pd/mj)