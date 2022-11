In der neusten Reputationsstudie der Schweizer Banken steht die BLKB ganz oben auf dem Podest. Haupttreiber sei die starke finanzielle Stabilität und das Nachhaltigkeitsengagements der Bank, wie es in einer Mitteilung heisst. In der neuen Kampagne von Brinkertlück werden diese Haupttreiber aufgenommen und die BLKB als sicherer Hafen im Schweizer Bankwesen präsentiert.

«Nachhaltigkeit ist ökonomisch», wird John Häfelfinger, CEO der BLKB, in einer Mitteilung zitiert. So kann nur mit einem effizienten Umgang von Ressourcen ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie garantiert werden. Wie wichtig die Verknüpfung von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ist, zeigt sich auch in der Reputationsstudie Schweizer Banken 2022 der swissreputation.group, wo die BLKB den ersten Platz belegt. Weiter wurde die BLKB von den Ratingagenturen Standard & Poor’s mit dem Rating «AA mit Ausblick positiv» und neu auch MSCI ESG mit dem Rating «AA» bewertet. Auch hier zeige sich der Zusammenhang von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

In der neuen Kampagne setzt Brinkertlück eine Eigenkreation des Wappens des Kantons Basel-Landschaft, den «Siebedupf» ein. So soll auf die Stellung der Region Basel-Landschaft und der BLKB im Schweizer Bankwesen aufmerksam gemacht werden. Der Inhalt der Kampagne ist der Zusammenhang der finanziellen Stabilität und Nachhaltigkeitsengagements der BLKB. Dafür werden die Begriffe «Felsenfest», «Finanzen», «Franken», «fantastisch» und «fabelhaft» mit dem Siebedupf in Szene gesetzt. Dabei wird absichtlich auf eine aufwendige Inszenierung verzichtet, um die Simplizität der Angelegenheit zu unterstreichen und die Fakten für sich sprechen zu lassen. (pd/wid)