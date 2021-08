Bold: Blockbuster für Schweiz Tourismus

Sechs junge Frauen treffen sich im Trailer für einen Swiss City Trip in mehreren Etappen. Auf ihrem Weg vom Zürich- an den Genfersee entdecken sie nicht nur die Vielfalt der Schweizer Städte, sondern auch ungeahnte Facetten ihrer Freundschaft und das Geheimnis echter Verbundenheit. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Beim Betrachten des hollywoodreif inszenierten Filmtrailers vergisst man leicht, dass es sich dabei um die jüngste Städtekampagne von Schweiz Tourismus handelt. Die kreativen Köpfe von Bold haben dafür eine moderne Geschichte mit viel Frauenpower vor und hinter der Kamera abgeliefert. Dazu passt die statistisch belegte Tatsache, dass Frauen auch bei der Entscheidung für einen City Trip meist die Hauptrolle spielen.

Der Filmtrailer läuft ab sofort im Kino – zumindest in Grossbritannien als Vorspann verschiedener Openair-Kinos. In Deutschland, Frankreich, Italien und Benelux hingegen flimmert die digitale Kampagne direkt zu den potenziellen Gästen.

Verantwortlich bei Schweiz Tourismus: André Hefti (Head of Marketing & Productions), Oliver Nyffeler (Marketing Manager Cities), Patrik Kesseli (Project Manager Marketing Cities), Stephanie Weber (Project Managerin Winter); verantwortliche Kreativagentur: Bold (Strategie, Idee, Kreation); Produktion: Stories; Mediaplanung Digital: Sir Mary AG, Zürich. (pd/lol)