WPP: «Body X Mind» geht in die nächste Runde

Seit einem Jahr ist WPP der Migros Fachmärkte (SportXX, BikeWorld, Micasa, Do it + Garden und Melectronics). Im Zuge der Markentransformation habe SportXX laut einer Mitteilung letzten Herbst mit einer 360-Grad-Imagekampagne gezeigt, wie sie als Sportretailer die Zukunft des Sports mitgestalte: mit Training für den Körper und Training für den Geist: «Strong Body. Strong Mind. Strong Me» (persoenlich.com berichtete).

Jetzt wird die neue Positionierung auch in den winterlichen Kontext transportiert. Deshalb wurde für die kalte Jahreszeit die Kommunikation in einen winterlichen Look gerückt und damit verbunden die Aktivitäten, welche im Schnee stattfinden, hervorgehoben.

Ex-Spitzenturnerin Ariella Käslin als wiederkehrende Botschafterin

Nebst saisonalen Winterbildern im TVC, ausgewählten digitalen Werbemitteln und Massnahmen am POS, ist auch wieder Ariella Käslin mit am Start. Als Botschafterin untermauere sie die Wichtigkeit eines holistischen Trainings, wie es weiter heisst. Um den Herausforderungen des Alltags gewachsen zu sein, sollte man Körper und Geist trainieren: Diese Botschaft zieht sich über sämtliche Kanäle durch. Dementsprechend sind nicht nur typische Action-Szenen, sondern auch Momente voller Mindfulness in der Kampagne zu sehen.

Verantwortlich bei SportXX: Beat Kronenberg (Head of Marketing und E-Commerce), Simona Maiolo (Group Brand Manager SportXX), Stephanie Tschopp (Manager Media Excellence), Ester Grau Garcia (Leiterin Onlineshop SportXX und Bike World); verantwortlich bei Team Connect: Deborah Buccarella, Franziska Saxer (Projektleitung), Gabriel Schuster (Konzept, Art Direction), Jehmsei Keo (Konzept, Text), Julia Fuchs, Dilay Bön (Grafik), Benjamin Franken (Executive Creative Direction), Sandro Tschuor (Gesamtverantwortung SportXX), Peter Petermann, Swen Morath (Gesamtverantwortung). (pd/mj)