Stuiq konzipierte die komplette Strategie für die Bowling-Kommunikation und entwickelte dabei auch das visuelle Charakter-Design für die animierten und dreidimensionalen Pin-Testimonials. Das teilte die Agentur am Montag mit. Blue Cinema setzt an ihren Standorten auf ein volles Multitainment-Programm, neben den Kinos betreibt die Swisscom-Tochter auch Bowling-Bahnen.

So eröffnete Blue Cinema Anfang Oktober in Emmenbrücke bei Luzern eine neue Bowlingbahn. In diesem Rahmen wurden auch die fünf 3D-Pins der aktuellen Kampagne erstmals präsentiert. Damit will Blue Cinema an allen Standorten die Besucherzahlen steigern.Eingesetzt werden die Bowling-Lieblinge in einer breiten Awareness-Kampagne, die vor allem OOH, auf digitalen Kanälen und auf Social Media ausgespielt wird, schreibt Stuiq. Zusätzlich fanden Promo-Aktionen mit XXL-Figuren der Characters statt, um Reichweite und Bekanntheit von Beginn an zu steigern. Das XXL-Bowling im HB Luzern sprach die breite Öffentlichkeit an und habe so ein starkes Markenerlebnis geschaffen, schreibt die Agentur.Die personifizierten Bowling-Pins bieten auch eine ideale Vorlage für cineastisches Storytelling. Stuiq setzt die Bowling-Pins auch dreidimensional und animiert in Szene – als Kino- und TV-Spot auf der grossen Leinwand sowie auf sämtlichen digitalen Kanälen. Blue Cinema habe ab sofort ein neues – nein – fünf neue Gesichter mehr, die Spass und Entertainment zielgruppengerecht und vor allem super fröhlich transportieren, teilt die Agentur Stuiq mit.