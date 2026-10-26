Thjnk Zürich: Sponsoring-Billboard ohne klassischen Dreh

Publiziert am 26.10.2026

Die Schneesport-Saison ist am Samstag gestartet. Seither läuft vor jeder Schneesport-Übertragung auf SRF das neue Billboard der vier Swiss-Ski-Partner. Laut Mitteilung erfolgt die Lancierung nach vier Jahren Partnerschaft.

Inhaltlich stellt der Film die körperliche Leistung von Wintersportlerinnen und -sportlern ins Zentrum. Über diese Leistungen erhalten die Sponsoren ihre Sichtbarkeit, und auf diesem Zusammenhang baut auch das Billboard auf. Entwickelt wurde es von den Sponsoren gemeinsam mit Thjnk Zürich und der Produktionsfirma Builders Club.

Gedreht wurde dafür nicht. Originale Aufnahmen von Athletinnen und Athleten dienten als Tracking-Basis für das Motion Design. In mehreren Produktionsstufen entstand daraus mithilfe von 3D-, 2D- und KI-Tools das fertige Billboard. Es ist gemäss Mitteilung modular aufgebaut. Für Musik und Sounddesign zeichnet Jingle Jungle verantwortlich. (pd/cbe)