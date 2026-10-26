Thjnk Zürich: Sponsoring-Billboard ohne klassischen Dreh

Die Schneesport-Saison ist am Samstag gestartet. Seither läuft vor jeder Schneesport-Übertragung auf SRF das neue Billboard der vier Swiss-Ski-Partner. Laut Mitteilung erfolgt die Lancierung nach vier Jahren Partnerschaft.
Inhaltlich stellt der Film die körperliche Leistung von Wintersportlerinnen und -sportlern ins Zentrum. Über diese Leistungen erhalten die Sponsoren ihre Sichtbarkeit, und auf diesem Zusammenhang baut auch das Billboard auf. Entwickelt wurde es von den Sponsoren gemeinsam mit Thjnk Zürich und der Produktionsfirma Builders Club.
Gedreht wurde dafür nicht. Originale Aufnahmen von Athletinnen und Athleten dienten als Tracking-Basis für das Motion Design. In mehreren Produktionsstufen entstand daraus mithilfe von 3D-, 2D- und KI-Tools das fertige Billboard. Es ist gemäss Mitteilung modular aufgebaut. Für Musik und Sounddesign zeichnet Jingle Jungle verantwortlich. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Sunrise: Sandro Tschuor (Senior Director Brand, Marcoms and Sponsoring), Anna Leutar (Head of ATL & Brand Campaigning), Andreas Jäggi (Senior Marketing Manager), Gabriel Thomann (Head of Sponsoring & Loyalty); verantwortlich bei Helvetia: Marc Hallauer (Head Branding und Advertising), Jean-Claude Gerspacher (Head Brand Consulting and Media), Yves Thiriet (Head Brand Production and Services); verantwortlich bei BKW: Michael Morgenthaler (Head of Group Brand & Marketing Communications), Lukas Schmid (Projektleiter Sponsoring & Events), Anne-Catherine Marilley (Senior Corporate Brand Manager); verantwortlich bei Raiffeisen: André Stöckli (Leiter Sponsoring, Events und Mitgliedererlebnisse), Markus Rutz (Projektleiter Schneesport), Serge Born (Leiter Brandmanagement und Positionierung); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (Geschäftsführung Kreation), Luca Stancheris, Maira Weidmann (Creative Direction), Julien Le Goff (Art Direction), Andrea Bison (Geschäftsführung Beratung), Cornelia Nünlist (Beratung); verantwortlich bei Builders Club: Jonas Hegi (Executive Creative Director), Alex Hill (Creative Director), Stuart Neilson (Senior Producer), Hayden Martin (Art Direction/Editor), Abdul Khan, Roman Kuzminykh, Marc Palmhøj (3D-Artists), Pierre Plouzeau (Character Animator); Musik und Sounddesign: Robert Büchel (Jingle Jungle).