De'Longhi: Brad Pitts oscarreifer Kaffeegenuss

De'Longhi, ein Anbieter von Kaffeemaschinen für den Privathaushalt, startet seine erste internationale Kampagne unter der Federführung von Regisseur Damien Chazelle und Schauspielstar Brad Pitt. «Für uns ist Brad Pitt der perfekte Markenbotschafter, denn er verkörpert wie kein Zweiter den Charakter von De'Longhi: überraschend international, aber gleichzeitig kultiviert und elegant», wird CEO Massimo Garavaglia in einer Mitteilung zitiert.

Der Zuschauer erhält im Spot Einblick in einen «typischen Tag im Leben von Brad Pitt»: Der Schauspieler kauft frische Kaffeebohnen am Morgen, fährt mit dem Motorrad durch Los Angeles und legt einen Tankstopp ein. Szenen, die für den Moment stehen, auf den wir uns alle freuen: nach Hause kommen und bei einer duftenden Tasse Kaffee oder einem cremigen Cappuccino entspannen – ein perfekter Moment.

An diesem Spot wirken neben Pitt und Chazelle zwei weitere Oscar-Preisträger mit: Kameramann Linus Sandgren und Komponist Justin Hurwitz, beide Mitglieder des «Dreamteams» von «La La Land». Der Fotograf Lachlan Bailey macht das Team perfekt, wie es weiter heisst.

Der perfekte Moment, welcher in der Kampagne mit Brad Pitt thematisiert wird, soll auch der Kaffeenation Schweiz nicht vorenthalten werden. Die Agenturen Jeff, Mediakanzlei und PRfact haben die Kampagne gemeinsam für De'Longhi in der Schweiz umgesetzt haben, wie es in der Mitteilung heisst.

Der Spot wird ab sofort im TV in der ganzen Schweiz ausgespielt und wird durcheine Out-of-Home- und Online-Medien-Kampagne sowie durch Medienarbeit begleitet. Auch auf Social Media ist laut Mitteilung «einiges los»: Neben dem, dass sich die Kanäle von De'Longhi Schweiz auf Brad Pitt und den «Perfetto Moment» fokussieren, integrieren ausgewählte Content Creator ihren persönlichen, perfekten Kaffeemoment auf ihren Instagram-Kanälen.

Verantwortlich bei De'Longhi: Katja Isler (Senior Brand Manager), Frederick Wollaert (Marketing Director); verantwortlich bei Jeff: Carina Bosshardt (Senior Project Manager); verantwortlich bei Mediakanzlei: Thomas Koller (Senior Account Manager), Tiago Mestre (Interactive Media Designer); verantwortlich bei PRfact: Tirza Ledermann (Influencer und Social Media Specialist), Silvana Zollinger (PR Consultant). (pd/cbe)