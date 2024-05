KS/CS: Branche sorgt sich wegen Trend zu Werbeverboten

Publiziert am 06.05.2024

KS/CS Kommunikation Schweiz vertritt die Interessen der Schweizer Werbebranche in der Politik, sei es auf nationaler, kantonaler oder auch kommunaler Ebene. In dieses Kerngeschäft gab Jürg Bachmann, Präsident von KS/CS den anwesenden Mitgliedern Einsicht. Vier Hauptthemen haben die politische Verbandsarbeit im letzten Jahr geprägt: Die Umsetzung der Tabakwerbeverbotsinitiative («Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung»; Volksabstimmung vom 13. Februar 2022), die Einschränkungen und Verbote von Aussenwerbung, die anstehende Revision des Lebensmittel- sowie des Geldspielgesetzes.

«Wir müssen gut zu unserer Branche schauen»

Nebst diesen grösseren Dossiers beschäftigt sich KS/CS auch mit zahlreichen einzelnen Vorstössen, die die Werbebranche ganz direkt in ihrer Existenz bedrohen. Nur wenn diese bekämpft werden, ist eine freie und kreative Werbeordnung überhaupt möglich. «Wir müssen gut zu unserer Branche schauen, denn linke Ideologinnen und Ideologen möchten an verschiedenen Fronten die Werbung mit rigorosen Gesetzen massiv einschränken oder gar ganz verbieten. Nur wenn wir als Branche unsere Interessen einbringen, können wir auch politisch mitgestalten», sagte Jürg Bachmann an der Mitgliederversammlung.

Gregor Rutz, Nationalrat und Präsident der Parlamentarischen Gruppe «Markt und Werbung», zeigte in seiner Rede auf, wie der politische Prozess im Detail verläuft und welche Themen die Werbebranche in der laufenden Legislatur beschäftigen.

KS/CS hat 2023 zu 21 Vorstössen Positionspapiere verfasst und den Parlamentarierinnen und Parlamentariern mit ergänzenden Informationen zur Verfügung gestellt. Die enge Zusammenarbeit mit der Parlamentarischen Gruppe bewährt sich weiterhin, denn so werden die gemeinsamen Interessen direkt im Zentrum der Politik eingebracht.

An der Podiumsdiskussion diskutierten Nationalrätin Greta Gysin (Grüne, TI) und ihr Ratskollege und Mitglied der Parlamentarischen Gruppe «Markt und Werbung» Nicolò Paganini (Die Mitte, SG) unter der Leitung des Moderators Yves Schott zum Thema «Werbeverbote: Symbolpolitik oder Schutzmassnahme?» intensiv über verschiedene politische Geschäfte.

Drei neue Vorstandsmitglieder gewählt

An der Versammlung hat der Verband die drei Vorstandsmitglieder Pam Hügli, Christine Gabella und Fabienne Leuenberger verabschiedet, die sich nicht mehr zu Wahl stellen. Als Ersatz neu gewählt wurden Natasja Sommer-Feldbrugge (Public Affairs Director bei The Coca-Cola Company und Vorstandsmitglied von IAA Swiss Chapter), Beat Krebs (Chief Activation Officer bei Omnicom Media Group Schweiz AG und Präsident Leading Swiss Agencies) und Vera Katz (Managing Director Cliens Dentsu International, Mitglied der KS/CS Regionalkommission Romandie). (pd/nil)