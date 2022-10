Mit seiner über 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von dermatologischen Hautpflegeprodukten hat Louis Widmer nun das Portfolio um drei neue Gesichtspflegeprodukte erweitert. Die Zielgruppe sind junge Kundinnen und Kunden.

In Zusammenarbeit mit PinkSquirrel ist eine Lancierungskampagne entstanden, die das Verständnis für die junge Zielgruppe mit dermatologischer Kompetenz verbindet.

Immer schön cool bei jedem Post in die Kamera gucken. Ja nicht lachen. Sei souverän, sei nicht albern: Vorgaben wie diese werden über den Haufen geworfen, heisst es weiter. Stattdessen gelte: Zeige allen, was du drauf hast, «Make a Face!» und strecke dem «Das-macht-man-nicht» die Zunge raus.

Die Kampagne «Make a Face!» läuft diesen Herbst an. Ausgespielt werden die Motive der international zu sehenden 360°-Kampagnen auf Anzeigen, in online-Massnahmen, am POS in Drogerien und Apotheken, Konsumentenbroschüren sowie auf Social Media. Ebenfalls werden die Aussendienstmitarbeiter mit abgestimmtem Sales-Material ausgerüstet. (pd/mj)