Zum Launch der limitierten Superocean Heritage ’57 Highlands Kollektion lassen sich Breitling und Marty—Trezzini in der dazugehörigen Kampagne von einer Wanderung durch die schottischen Highlands inspirieren. Bei der Superocean Heritage ’57 Highlands Capsule-Kollektion dreht sich alles um Stil und Funktion, heisst es in der Mitteilung.

In einer vierteiligen Videoserie, einem atmosphärischen Imagefilm sowie einer Bildstrecke, stellt Marty—Trezzini die vier Uhren der Kollektion ins Zentrum des Storytellings. Verspielte, träumerische Aufnahmen sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu inspirieren, mit Breitling die eigene Neugierde und Abenteuerlust wiederzuentdecken.







«Von dem Augenblick an, an dem Sie sich in Tweed-Jacke und Wollpullover auf den Weg machen, über einen Tag an windgepeitschten Klippen bis hin zur Rückkehr ins warme Zuhause ans knisternde Feuer, der Hund an Ihrer Seite. Die Highlands Capsule-Kollektion ist dafür gemacht, Sie dabei auf Schritt und Tritt zu begleiten», wird Georges Kern, CEO von Breitling, zitiert.





Verantwortlich bei Breitling: Natacha Matter (Brand Communication Project Lead), Aileen Doan (Brand Communication Manager), Laura Amarelle (Head of Brand Communication), Julia Hülmbauer (Social Media Manager); verantwortlich bei Marty—Trezzini: Yves Marty (Produzent & Regie), Alix Gerber (Art Direction), Jonas Steinbacher (DoP), Yves Bachmann (Fotografie), Tim Rüegg (1. AC), Jennifer Tschugmell (Styling), Claire Boutellier (Hair & Make-up), Letizia Abbatiello (Hair & Make-up), Francesca Kleinstück (Coordination), Leon Frielingsdorf (Best Boy), Emil Maeder (Fotografieassistenz), Joel Plattner (Beleuchter. (pd/wid)