Publiziert am 15.07.2024

Die Kreativagentur Neu hat für die Post die Kampagnenplattform «Brieffreude» entwickelt, die verschiedene Massnahmen integriert. Die Kommunikation per Brief werde dabei zur Lancierung unter anderem auch als «Social Networking seit 175 Jahren» positioniert, heisst es in der Mitteilung. Teads entwickelte interaktive Formate für die Kampagne, die Mediaplanung verantwortet Havas Schweiz Media.

Im Zeitalter von digitaler Kommunikation und sozialen Netzwerken will die Post die Freude am «echten» Brief stärker erlebbar machen. «Brieffreude» soll dabei alles verkörpern, was einen Brief ausmacht: Die Freude am Schreiben, die Freude am Empfangen, das haptische Erlebnis und die persönliche Form dieser Kommunikation sind besondere emotionale Aspekte, die eine digitale Nachricht nicht oder nur begrenzt leisten kann. Der Hashtag soll die Kommunikation dieser sehr unterschiedlichen Facetten über unterschiedliche Formen von Content künftig zusammenhalten.

Teads und Neu lancierten in Zusammenarbeit mit der Post unter anderem auch das interaktive Format «inRead Scribble Ad Square». Dieses innovative Format ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzer, handschriftliche Nachrichten direkt über ihr mobiles Endgerät zu erstellen. Die Kampagne, die in Deutsch, Französisch und Italienisch ausgespielt wurde, führte zu einer hohen Nutzerinteraktion und beeindruckenden Ergebnissen, zum Beispiel mit einer Engagement-Rate von über 15 Prozent und einer Aufmerksamkeitsrate von über 65 Prozent, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Kampagne umfasst neben Teads inRead auch Bewegtbild-Assets für YouTube und digitale Assets. Auf der zugehörigen Landing Page finden sich alle Massnahmen und Themen rund um die Brieffreude. Ausserdem konnte die Community im Rahmen eines Wettbewerbs Bilder besonderer Briefe einreichen.

Die Schweizerische Post will mit der Kampagne zeigen, dass handgeschriebene Briefe auch im digitalen Zeitalter ihren Charme und ihre Relevanz behalten hat. (pd/wid)