Publiziert am 14.09.2026

Hella Studio ist eine inhabergeführte Agentur, die Kasper Kobel und Joëlle Lehmann 2018 in Bern gegründet haben. Die Zusammenarbeit mit dem internen Marketingteam sei eng angelegt, heisst es in der Mitteilung: Strategie, Kreation und Umsetzung sollen ineinandergreifen, Entscheidungen schnell fallen und Ideen ohne lange Übergaben weiterentwickelt werden.

Der Verein habe sich sportlich und unternehmerisch weiterentwickelt, eigene Kommunikationskanäle und Plattformen seien ausgebaut worden, heisst es in der Mitteilung. Das Merchandising gehöre heute zu den führenden im Schweizer Sport, so der Club. Die vereinsinterne Marketing-Abteilung setzt einen Grossteil ihrer Massnahmen selbst um und arbeitet ergänzend mit ausgewählten Spezialistinnen und Spezialisten zusammen, darunter neu auch Hella Studio.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die Leitidee «Forever Young Boys». Sie greift den historischen Wahlspruch «Young Boys Forever» auf und übersetzt ihn laut Mitteilung in eine zeitgemässe Markenstrategie. Der Infinity-Gedanke «Forever Young Boys Forever Young Boys …» soll sich über sämtliche Kanäle und Anwendungen hinweg einsetzen lassen – von LED-Banden und Liveticker über digitale Kampagnen bis zu Merchandising und Packaging. Erste Anwendungen sind bereits lanciert, bis 2027 soll das neue Erscheinungsbild schrittweise in weiteren Kommunikationsmassnahmen und Kanälen umgesetzt werden.

Die Verbindung zwischen Hella-Studio-Mitgründer Kasper Kobel und dem Club reicht laut Mitteilung weit zurück: Er sei bereits 2010 an der Kampagne «Ich YB dich» beteiligt gewesen, später habe er unter anderem an der Typokampagne «YB ohne dich ist wie Rudi Völler ohne Schnauz» mitgewirkt. (pd/nil)