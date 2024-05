Publiziert am 06.05.2024

Von der Schweiz aus fährt alle zwei Stunden ein Zug direkt nach Innsbruck, Salzburg oder Wien. Aber warum soll man nach Österreich fahren? Diese Frage haben sich die SBB auch gestellt und für ihre aktuelle Kampagne eine klare Antwort gefunden: Österreich gilt als Europameister der Gastfreundschaft. Hier werde man herzlich und mit einer natürlichen Leichtigkeit empfangen, schreiben die Bundesbahnen in einer Medienmitteilung.

Die österreichische Herzlichkeit und Gastfreundschaft inszeniert das Inhouse-Team der SBB in einem Video zu den Klängen einer Polka von Johann Strauss. Dabei kommt auch der landestypische Humor nicht zu kurz, wie das Ende des Videos zeigt.

Innerhalb von vier Wochen haben die Fachleute der SBB, in enger Zusammenarbeit mit Österreich Werbung, der Vermarktungsgesellschaft für Österreich-Reisen, die gesamte Kampagne umgesetzt.

Neben dem Video, das in einer Kurzversion auch in ausgewählten Kinos zu sehen ist, hat das SBB Team an den beiden Produktionstagen in Österreich auch sämtliche Onlinewerbemittel kreiert. Die Kampagne läuft vom 5. bis 30. Mai. (pd/nil)