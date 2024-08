Publiziert am 27.08.2024

Was macht eigentlich die unkomplizierte Bündner Art aus? Diese Frage klärt die Weiterführung der Imagekampagne für die Bündner Krankenversicherung ÖKK, erneut umgesetzt von der Kreativagentur Inhalt und Form. Die Kampagne zeigt auf, was die Bündnerinnen und Bündner – und somit auch ÖKK – ausmacht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mitten in der Bündner Bergwelt zeigen zwei Personen, wie die Bündnerinnen und Bündner kleine Alltagshindernisse mit Cleverness, Witz und Charme meistern. Ob beim Birnenpflücken in schwindelerregender Höhe, per Anhalter auf dem Heuwagen mitfahren oder beim Erfrischen mitsamt der kompletten Velokleidung: So unkompliziert ist laut Kampagne die Bündner Krankenversicherung.

Für die Kampagne wurden ein Hauptspot und drei Kurzspots produziert. Analog zu den Hauptszenen der Spots wurden passende Keyvisuals erstellt.

Die neue Imagekampagne ist seit Montag in der Deutschschweiz und dem Tessin zu sehen. Die drei Werbespots werden online im Fernsehen, auf Social Media, YouTube und als DOOH ausgespielt.

Die Keyvisuals sind grossflächig in Form von OOH gestreut und als Online-Banner geschaltet.

(pd/cbe)