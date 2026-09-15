Publiziert am 15.09.2026

Die Agentur Erdmannpeisker hat gemeinsam mit der Floralp einen neuen Kampagnenauftritt für die Marke entwickelt und lanciert. Die Agentur hatte den entsprechenden Pitch im vergangenen Jahr gewonnen, teilt diese mit.





Die Kampagne inszeniert laut Mitteilung erneut den bestehenden Claim «Das Original. Unwiderstehlich.». Neu liege der Fokus auf realen Genussmomenten, um auf die Produktqualität einzuzahlen.





Umgesetzt wurden die Sujets mit unterschiedlichen Charakteren in einem Blitz-Look mit satten Farben, unterstützt durch kurze Headlines. Für die Wiedererkennung der Kampagne sei zudem der frische, weisse Look zentral, heisst es weiter. (pd/spo)