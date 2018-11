27 Gold, 42 Silber und 123 Nominationen sind am Samstag an den 27. ADCE Awards in Barcelona verliehen worden.

Dabei ging der Grand Prix 2018 an «BVG x Adidas – The ticket shoe» von Jung von Matt Germany für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Diese Kampagne hatte sich zum Ziel gesetzt, die Wahrnehmung von BVG bei den jungen Berlinern positiv zu verändern. Dabei zählte die Agentur auf die Unterstützung des Sportartikelherstellers Adidas, der eine limitierte Auflage des «BVG x Adidas Originals EQT»-Sneakers herausgab. Speziell daran ist: Der Schuh dient gleichzeitig als gültige Jahreskarte für die BVG-Linien. Der Sneaker erreichte Kultstatus, als er innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft war.



Gemäss der Gewinnerliste von ADCE gab es für die Schweiz zwei Gold-Auszeichnungen, neun Mal Silber und zwanzig Nominationen.

Gold ging zwei Mal an Jung von Matt/Limmat:

Kategorie «Print & Outdoor» – Newspaper Advertising: «Samsung Newspaper Design Edition» für Samsung

Kategorie «Integration & Innovation» – Best use of technology: «The Soundbook App» für den NordSüd Verlag

Silber erhielten folgende Schweizer Agenturen beziehungsweise Arbeiten:

Kategorie «Print & Outdoor» – Poster Advertising: «Find Happiness» von TBWA\Switzerland für McDonald’s Suisse Restaurants





Kategorie «Print & Outdoor» – Poster Advertising: «Social contact can be frightening» von Ruf Lanz für das Autismus Forum Schweiz





Kategorie «Print & Outdoor» – Newspaper Advertising: «Social contact can be frightening» von Ruf Lanz für das Autismus Forum Schweiz





Kategorie «Print & Outdoor» – Newspaper Advertising: «Trumps Gedanken» von Walker für Kein & Aber





Kategorie «Print & Outdoor» – Mailings: «Samsung – Newspaper Design Edition» von Jung von Matt/Limmat für Samsung





Kategorie «Graphic Design» – Graphic Communications: «Samsung – Newspaper Design Edition» von Jung von Matt/Limmat für Samsung





Kategorie «Graphic Design» – Spatial/Experimental Design: «Hiking Trail Markings» von Jung von Matt/Limmat für Graubünden Tourismus





Kategorie «Promotions & New Media» – New Use of Media: «The Soundbook App» von Jung von Matt/Limmat für den NordSüd Verlag





Kategorie «Integration & Innovation» – Creative Strategy: «The Photography Ban» von Jung von Matt/Limmat für Graubünden Tourismus





Oben stehende Tabelle zeigt die Anzahl Awards der einzelnen Länder. (pd/as)