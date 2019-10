Inflagranti: Canal 3 mit neuer Key-Visual-Kampagne

Radio Canal 3 taucht mit seinen Hörern in verschiedenste Musikwelten ein. Das ist die Idee der neuen Key Visual-Kampagne, die der Radiosender in Zusammenarbeit mit der Lysser Agentur Inflagranti entwickelt hat, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Kampagne fusse auf dem Programm, das Canal 3 in den letzten Jahren entwickelt und den Bedürfnissen seiner Hörer angepasst habe.

Die Key-Visual-Kampagne solle die neue Ausrichtung von Radio Canal 3 grafisch kommunizieren. Die Verantwortlichen von Radio Canal 3 haben sich mit Inflagranti für eine Darstellung der Canal-3-Musikwelt in einem Wimmelbild entschieden. Es symbolisiere die Musikwelt, in die sich die Canal-3-Hörer in ihren Köpfen begeben. Visuell entspringe die Musikwelt dem Canal-3-Kopfhörer, der von der Vorgängerkampagne übernommen wurde.





Mit dem Motto «Ändlech Meh Lieblingsmusig» und «Bien Plus Que Mes Artistes Préférés» unterstreicht die Kampagne laut Mitteilung das Versprechen, das Radio Canal 3 seinen Hörern gibt. Das Canal-3-Logo wird nun jeweils von den neu lancierten Claims «Dr bescht Musig-Mix» resp. «Les meilleurs sons» begleitet. Die Claims werden seit dem Frühjahr 2019 akustisch im neuen onAir-Layout kommuniziert.

Canal 3 lanciert die neue Key Visual-Kampagne Ende Oktober im Sendegebiet. (pd/lol)