Bierwerbung: Cardinal lässt «die guten Momente» aufleben

Die Westschweizer Biermarke Cardinal erfrischt diesen Sommer mit zwei neuen Biersorten. Das leicht fruchtige und trübe «Non-Filtrée» sei ideal für die warmen Temperaturen. Das komplett alkoholfreie «0.0» überzeuge mit dem vollmundigen Biergeschmack und soll den aktiven Biergeniesser an, wie es in einer Mitteilung heisst. Ganz nach dem Motto der neuen Kampagne, «beginnen die guten Momente mit Cardinal – und so auch der Sommer»:

Feldschlösschen mit Hauptsitz in Rheinfelden AG besteht seit 1876 und beschäftigt 1200 Mitarbeitende an 21 Standorten in der ganzen Schweiz. (pd/eh)