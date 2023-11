Thjnk Zürich: Carole Räber wird Strategy Director

Neuzugang an der Weberstrasse in Zürich: Am 1. Dezember wird Carole Räber die neu geschaffene Position des Strategy Directors einnehmen, heisst es in einer Mitteilung. Mit dieser Verpflichtung werde die Agentur dem Wachstum im vergangenen Jahr gerecht und baue ihre strategische Kompetenz aus.

«Die strategische Planung ist ein Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit. Carole wird uns fachlich und menschlich auf ein nächstes Level heben», lässt sich Geschäftsführer Strategie Gordon Nemitz zitieren.

Carole Räber kommt von Acne Zürich. Davor war sie drei Jahre bei M&C Saatchi und vier Jahre bei Publicis in London beschäftigt. Sie hat einen Bachelor of Science in Betriebsökonomie mit Schwerpunkt Marketing & Kommunikation.

Thjnk Zürich wurde am 1. Juni 2016 von der Beraterin Andrea Bison und dem Kreativen Alexander Jaggy gegründet. Heute komplettieren der Stratege Gordon Nemitz und der Kreative Pablo Schencke die Geschäftsleitung. Nach sieben Jahren zählt das Unternehmen 30 Mitarbeitende und betreut 16 Kunden. (pd/cbe)