CRK: Caroline Hulliger verstärkt Geschäftsleitung

Caroline Hulliger stieg nach ihrem Studium der französischen Sprach- und Litertaturwissenschaften, Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Politikwissenschaft und World Literatur an der Universität Bern und Paris-Sorbonne in die Kommunikationswelt ein. Sie begann 2016 als PR-Assistentin bei CRK und ist mittlerweile eine erfahrene Senior-Beraterin. Die in Bern aufgewachsene französisch-schweizerische Doppelbürgerin zeichne sich gemäss Mitteilung durch «eine breite Erfahrung in Campaigning und politischer Kommunikation» aus.

Caroline Hulliger ist neu auch Partnerin bei der MYTY Group, wie es weiter heisst. Die bisherigen CRK-Partner Thomas Löhrer, Stefan Batzli, Oliver Wimmer und Patrick Marty würden die 34-jährige Kommunikationsspezialistin willkommen heissen, welche die Agentur seit 2016 mitgeprägt habe. «Wir freuen uns sehr, Caroline Hulliger in der Geschäftsleitung CRK und als Partnerin bei MYTY begrüssen zu dürfen. Sie steht für die Zukunft und die Kernkompetenzen der Agentur – stark in der Beratung und im Campaigning, interdisziplinär und nahe an ihren Themen. Mit Caroline stellen wir sicher, dass diese Kompetenzen in der Agentur weiterentwickelt werden», lässt sich Patrick Marty, Mitglied des Verwaltungsrates, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)