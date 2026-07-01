Neu Creative Agency: Chalet, Loft und Villa unter einem Dach

Publiziert am 01.07.2026

Comparis lanciert eine neue Kampagne für seinen Immobilienmarktplatz. Konzipiert und produziert wurde sie von Neu Creative Agency, teilt diese mit. Die Kampagne stellt den Immobilienmarktplatz von Comparis in den Vordergrund, auf dem Inserate verschiedener Immobilienportale sowie Direktinserate verglichen werden können.

Visuell setzt die Kampagne auf ein Hochhaus, das unterschiedliche Immobilientypen an einem Ort zeigt. Die Motive werden sowohl als Film als auch als Standbild eingesetzt. (pd/spo)