Campbell & Jones: Chelsea Horiuchi wird neue Partnerin

Chelsea Horiuchi ergänzt seit Montag als dritte Partnerin neben den Gründern Oscar Martin und Marc Steimer die Geschäftsleitung der Kreativagentur Campbell & Jones, wie es in einer Mitteilung heisst.

Chelsea Horiuchi ist seit 2019 als Senior Project Consultant in der Agentur tätig, wie es weiter heisst. Sie brachte bereits Erfahrung aus der PR- und Kommunikationsbranche mit und hat bei Campbell & Jones grosse Projekte für BMW Mini, Jelmoli oder Microsoft Schweiz geleitet. «Es hat sich schnell gezeigt, dass sie neben der Projektleitung, auch stark in der Konzeption und Strategieentwicklung ist», so Marc Steimer laut Mitteilung.

Die aktuelle Geschäftsleitung von Campbell & Jones (v.l.): Oscar Martin, Marc Steimer, Chelsea Horiuchi.



«Sie war von Anfang an ein wichtiger Bestandteil des Teams, mit ihrem grossen persönlichen Engagement und ihrer sozialen Ader», sagt Marc Steimer gemäss Mitteilung weiter. «Sie hat sich während der vergangenen vier Jahre unermüdlich und proaktiv für die Weiterentwicklung von Campbell & Jones eingesetzt.»

«Chelsea hat massgeblich zum Aufbau der Agentur beigetragen», wird Oscar Martin in der Mitteilung zitiert. (pd/yk)