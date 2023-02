Valencia: Christian Frey wird COO

Christian Frey, derzeit CEO bei der Valencia-Tochter Cab Services wird zukünftig zusätzlich die Position von Frédérique Mathys als neuer Chief Operating Officer der Basler Agentur Valencia Kommunikation übernehmen. Nach 20 Jahren im Unternehmen und sechs Jahren als COO wird Frédérique Mathys Valencia verlassen und sich neuen Aufgaben widmen, heisst es in einer Mitteilung dazu.

Christian Frey wird bei Valencia in erster Linie die von Frédérique Mathys und Michael Gerber lancierte Transformation weiterführen und implementieren. «Wir werden Fredi sehr vermissen und wünschen ihr alles Gute auf ihrem neuen Weg», sagt Michael Gerber, CEO der Valencia-Gruppe.

Die anhaltende Transformation der Valencia Kommunikation sei insbesondere durch das Engagement von Frédérique Mathys bereits weit fortgeschritten und erhalte nun unter neuer Führung den letzten Schliff, heisst es weiter. Die über 65 Mitarbeitenden arbeiten vermehrt in agilen Teams an neuen Wegen, um sich und das Unternehmen stets weiterzuentwickeln. OKR, Selbstorganisation und Agilität sind die Themen, die mit viel Leidenschaft vorangetrieben werden und in die tägliche Arbeit für Kunden wie Coop, Feldschlösschen oder Mobility einfliessen.

Als CEO der Digitalagentur und 100-prozentigen Valencia-Tochter Cab Services habe Christian Frey das Unternehmen erfolgreich von einem klassisch hierarchisch geführten Unternehmen zu einer modernen, agilen, selbstorganisierten Organisation umstrukturiert und neu ausgerichtet, heisst es. Frey sei ein versierter und erfahrener Kommunikations- und Agenturprofi. Er hat bei diversen namhaften Agenturen gearbeitet. Als Partner und Co-CEO leitete er zudem 12 Jahre lang die Zürcher Agentur Noise. Nach einem Engagement bei TBWA stiess er im Januar 2019 zur Valencia-Gruppe. (pd/wid)